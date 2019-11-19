Tekstil atölyesine dönüştürülen düğün salonu işsizlere ekmek kapısı oldu

Muş'un Hasköy ilçesinde tekstil fabrikasına dönüştürülen belediyeye ait düğün salonu 94 kişinin ekmek kapısı oldu.

Belediye Başkanı Hikmet Karayel'in girişimleriyle kurulan tekstil atölyesi, ilçede istihdam artışı sağlayarak kente yılda 12 milyon lira ekonomik katkı sunuyor.

Karayel'in, ilçeye davet ettiği yatırımcılara yer ve kira konusunda destek olması sonucu kurulan atölyede, 94 kişi çalışıyor.

Kaymakam Murat Güneş, tekstil atölyesine dönüştürülen düğün salonunda incelemelerde bulunarak, burada istihdam edilen gençlerle sohbet etti.

Gençlere iş alanı sağlanmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Güneş, şöyle devam etti:

"Genç girişimci Sedat Demir tarafından, Başkanımızın ve İş-Kur'un desteğiyle ilk başta 94 kişi, sonra bu rakamın 200'e kadar çıkacağı bir tekstil atölyesi açıldı. Burası düğün salonu olarak kullanılıyordu. Şimdi burada gençlerimiz, kadınlarımız ve vatandaşımız çalışıyor. Burası bir ekmek kapısı haline geldi."

Belediye Başkanı Karayel de bölgede işsizlik sorunu bulunduğunu, gençlerin iş bulmak için büyük şehirlere göç ederek tekstil fabrikalarında çalıştığını anlattı.