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Tekstil atölyesine dönüştürülen düğün salonu işsizlere ekmek kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:37 | Son Güncelleme

Muş'un Hasköy ilçesinde 94 kişinin çalıştığı tekstil atölyesine dönüştürülen belediyeye ait düğün salonu, hem istihdama hem de kent ekonomisine katkı sunuyor - Kaymakam Murat Güneş: - "Burası düğün salonu olarak kullanılıyordu. Şimdi gençlerimizin çalıştığı ekmek kapısı haline geldi" - Belediye Başkanı Hikmet Karayel: - "İlçemizde düğün salonu olarak açılan yeri tekstil fabrikasına dönüştürerek birçok işsiz gencimize istihdam alanı oluşturduk"

Muş'un Hasköy ilçesinde tekstil fabrikasına dönüştürülen belediyeye ait düğün salonu 94 kişinin ekmek kapısı oldu.

Belediye Başkanı Hikmet Karayel'in girişimleriyle kurulan tekstil atölyesi, ilçede istihdam artışı sağlayarak kente yılda 12 milyon lira ekonomik katkı sunuyor.

Karayel'in, ilçeye davet ettiği yatırımcılara yer ve kira konusunda destek olması sonucu kurulan atölyede, 94 kişi çalışıyor.

Kaymakam Murat Güneş, tekstil atölyesine dönüştürülen düğün salonunda incelemelerde bulunarak, burada istihdam edilen gençlerle sohbet etti.

Gençlere iş alanı sağlanmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Güneş, şöyle devam etti:

"Genç girişimci Sedat Demir tarafından, Başkanımızın ve İş-Kur'un desteğiyle ilk başta 94 kişi, sonra bu rakamın 200'e kadar çıkacağı bir tekstil atölyesi açıldı. Burası düğün salonu olarak kullanılıyordu. Şimdi burada gençlerimiz, kadınlarımız ve vatandaşımız çalışıyor. Burası bir ekmek kapısı haline geldi."

Belediye Başkanı Karayel de bölgede işsizlik sorunu bulunduğunu, gençlerin iş bulmak için büyük şehirlere göç ederek tekstil fabrikalarında çalıştığını anlattı.

Gençlerin batı illerine göçünü önlemek için başlatılan çalışmalar kapsamında girişimcilerle irtibata geçtiklerini dile getiren Karayel, "İlçemizde düğün salonu olarak açılan yeri tekstil fabrikasına dönüştürerek birçok işsiz gencimize ekmek kapısı haline getirdik" diye konuştu.

Girişimci Sedat Demir de Sungu beldesindeki fabrikalarında 3 yıldır tekstil ürettiklerini kaydetti.

Karayel'in yardımı ve desteğiyle yaklaşık 100 kişiye istihdam sağladıklarını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Bu sayıyı 200'e ulaştıracağız. Burada üretilen malzemeleri 36 ülkeye ihraç ediyoruz. Ülkemizde ise yaklaşık 1200 mağazaya satışımız var. Devletimizin desteğiyle ilimizin ve bölgemizin kalkınması için gençlere yönelik iyi bir istihdam sağladık. Üçüncü fabrikamızı da açacağız. Amacımız çalışan sayısını 500'e çıkarmak. Yer konusunda çalışmamız devam ediyor. Şu anda fabrikada günde 3 bin 500 takım pijama üretiyoruz. Bu rakam 5 bini bulacak. Her iki fabrikada günde 15 bin takım pijama üretiliyor. Bu da Muş'a yıllık 12 milyon lira civarında ekonomik kaktı sağlamakta."

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