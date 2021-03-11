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Tekstil deposunda yangın çıktı

11.03.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Niğde’de bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında yaklaşık 300 ton tekstil atığı malzeme yandı.Edinilen bilgiye göre, eski Adana yolu Sazlıca Beldesi yakınlarında bulunan bir tekstil fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Niğde’de bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında yaklaşık 300 ton tekstil atığı malzeme yandı.
Edinilen bilgiye göre, eski Adana yolu Sazlıca Beldesi yakınlarında bulunan bir tekstil fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yoğun çalışma sonucu söndürdüğü yangında yaklaşık 300 ton atık malzeme yandığı bildirildi.
Jandarma ve İtfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

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