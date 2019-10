Tekstil dünyasının iş adamları Çırağan Sarayı’nda bir araya geldi

Türk iş dünyasının lider isimleri İstanbul’da düzenlenen ‘İş Liderleri Forumu’nda bir araya geldi. Tekstil sektöründe sürdürülebilirliğe dikkat çeken The Woolmark Company’nin Global Strateji Danışmanı Peter Ackroyd, “Burada perakendecilerle bir araya gelmek istiyoruz. Oluşturduğumuz farkı göstermek istiyoruz. Bugün sürdürülebilirlikten bahsedeceğiz yün tek sürdürülebilir elyaftır ”dedi.

Tekstil ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren iş dünyasının liderleri, Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. İş Liderleri Forumu vesilesiyle, tekstil sektörü ve beyaz eşya sektörünün önde gelen marka liderlerinin aralarında bulunduğu 40’a yakın iş adamı sektörün geleceğini konuştu. The Woolmark Company, 12. Moda konferansında merinos yününün çevreye zarar vermeyen ve sürdürülebilir özelliklerine dikkat çekti. Konferans kapsamında modanın gelişen trendleri, hazır giyim sektörünün dönüşümü, sürdürebilirliğin önemi konuşulurken alınması gereken sorumluluklara vurgu yapıldı. The Woolmark Company’nin Global Strateji Danışmanı Peter Ackroyd konuşmacı olarak yer aldığı seminerde merinos yününün çevreye zarar vermeyen özelliklerinden, sağlığa yararlarından ve bu elyafın inovatif kullanım alanlarına dikkat çekti.