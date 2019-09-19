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Tekstil fabrikasına dönüştürülen cezaevi 150 kişiye ekmek kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 09:38 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş ilçesinde tekstil fabrikasına dönüştürülen cezaevi binası, 150 kişiye ekmek kapısı oldu.Gevaş’ta 1987 yılında kapalı cezaevi olarak açılan ve 3 yıl sonra Gevaş Açık Ceza ve İnfaz Kurumu olarak faaliyet gösteren bina, 2016 Aralık ayında kapanmıştı.

Tekstil fabrikasına dönüştürülen cezaevi 150 kişiye ekmek kapısı oldu

Van’ın Gevaş ilçesinde tekstil fabrikasına dönüştürülen cezaevi binası, 150 kişiye ekmek kapısı oldu.
Gevaş’ta 1987 yılında kapalı cezaevi olarak açılan ve 3 yıl sonra Gevaş Açık Ceza ve İnfaz Kurumu olarak faaliyet gösteren bina, 2016 Aralık ayında kapanmıştı. Van İş Adamları Derneği (VİŞAD) öncülüğünde harekete geçen Hakanlar Grup A.Ş., 3 yıl önce kapanan açık ceza ve infaz kurumu binasını tekstil fabrikasına dönüştürerek ilk etapta 150 kişinin istihdamını sağladı. 150 kişinin hem meslek öğrendiği hem de aile bütçelerine katkı sağladığı fabrikada hedef 600 kişinin istihdamını sağlamak.

“Hedef 600 kişinin istihdamını sağlamak”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hakanlar Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fayik Hakan, “Burası eskiden açık cezaeviydi. Biz de talep ettik. Bu noktada gerek kaymakamlık, gerek belediye bize yardımcı oldular ve burasını bize tahsis ettiler. Ben bu noktada desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. 150 kişinin istihdam edildiği fabrikada hedeflerinin 600 kişi olduğunu ifade eden Hakan, “Burası eskiden bir cezaeviydi ama şimdi ekmek kapısı oldu. Şu anda burada 150 kişi çalışıyor ama hedefimiz en az 600 kişinin istihdamını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

"Herkes gelip burada fabrika açabilir ve işsizliği bitirebilir”
Fabrikanın kuruluşundan sonra vasıflı eleman bulmakta zorlandıklarını aktaran Hakan, “İlçedeki gençlerin mesleği bilmemesi bizi en fazla zorlayan nokta oldu. Burası yaklaşık 9 aydır faaliyette ancak biz 8 ay boyunca elemanlarımıza hem işi öğrettik hem de ücretlerini ödedik. Bunun dışında burada hiçbir sıkıntı yok. Bazen iş arkadaşlarımız güvenlik noktasında soru sorarlar ama ben şu anda onlara güvenlik noktasında herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söylüyorum. Herkes gelip burada iş kurabilir. Doğu batı fark etmiyor. Edirne’den Kars’a kadar herkes gelip burada fabrika açabilir ve işsizliği bitirebilir” diye konuştu.

Tekstil fabrikasına dönüştürülen cezaevi 150 kişiye ekmek kapısı oldu

Tekstil fabrikasına dönüştürülen cezaevi 150 kişiye ekmek kapısı oldu

Tekstil fabrikasına dönüştürülen cezaevi 150 kişiye ekmek kapısı oldu

Tekstil fabrikasına dönüştürülen cezaevi 150 kişiye ekmek kapısı oldu

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