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Tekstil fabrikasına uzun namlulu silahla saldırı

25.11.2020 00:44 | Son Güncelleme:
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Denizli’de bir tekstil fabrikasına akşam saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

Denizli’de bir tekstil fabrikasına akşam saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında içeride kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Olay, Pamukkale ilçesi Kale mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler araçla gelip uzun namlulu silahla saldırı düzenledi. 5 el ateş edilen saldırıda iş yerinin birçok camına kurşun ve saçmaları isabet etti. Olayın ardından güvenlik kulübesinde bulunan güvenlikçi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalıştı. Fabrikanın kapalı olması sebebiyle olayda yaralanan olmazken, ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonrası, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik görevlisi ise ilk başta ateş seslerini duyduğunu ve şahısların saldırıdan sonra hızlıca olay yerinden ayrıldığını belirtti.

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