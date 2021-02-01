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Tekstil fabrikasında 2,5 ay arayla ikinci yangın

01.02.2021 19:03 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Bafra ilçesinde bir tekstil fabrikasında 2,5 ay arayla ikinci defa çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Samsun’un Bafra ilçesinde bir tekstil fabrikasında 2,5 ay arayla ikinci defa çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yoğun dumanla mücadele eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Yangın, Alpaslan Mahallesi Samsun-Sinop karayolu üzerindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 150 işçinin çalıştığı 4 katlı tekstil fabrikasının deposunda bulunan atık bez parçalarının bulunduğu balyalar alev aldı. Depodan çıkan yoğun dumanlar binayı sardı. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilerek, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. 2 saat süren müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi zarar meydana geldi. Söndürme çalışmalarında fabrikanın yanında bulunan bir iş yeri de zarar gördü.
Fabrikada 2,5 ay önce de bez parçalarının bulunduğu depoda yangın çıkmıştı.

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