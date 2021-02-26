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Tekstil fabrikasında yangın

26.02.2021 19:30 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Organize sanayinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Organize sanayinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumandan etkilen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, OSB 4. Cadde üzerinde faaliyette bulunan bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar fabrikada bulunanlar tahliye edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü. Yangına müdahale etmek isteyen işçilerden biri dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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