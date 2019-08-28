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Tekstil fabrikasında yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 16:43 | Son Güncelleme

3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Kahramanmaraş'ta, tekstil fabrikasının deposunda, saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Tekstil fabrikasında yangın (2)

3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Kahramanmaraş'ta, tekstil fabrikasının deposunda, saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Alevlerin söndürülmesinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de TOMA ile müdahale ettiği yangın sırasında, iş makineleriyle duvarlar kırılıp, söndürme ekiplerine yardımcı olundu. Bölgede soğutma çalışmalarına başlanırken, yangında 1 itfaiye erinin dumandan etkilendiği, olay yerinde hazır bekletilen ambulansta gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Tekstil fabrikasında yangın (2)Tekstil fabrikasında yangın (2)Tekstil fabrikasında yangın (2)Tekstil fabrikasında yangın (2)

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