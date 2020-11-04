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Tekstil fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 11:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Şanlıurfa 1’inci Organize Sanayi Bölgesinde çıktı. İçerisinde pamuk balyalarının olduğu bir fabrikaya ait depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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