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Tekstil ihracatında en ’kar’lı zirve

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 09:57 | Son Güncelleme

“Business Holiday” konsepti altında bir ilki gerçekleştiren ve 300 Türk tekstil markasının ürünlerini 30 ülkeden hazır giyimcilere pazarlayan Dosso Dossi Fashion Show, yeni rotasını Uludağ’ın zirvesi olarak belirledi.Antalya’da gerçekleştirdikleri tekstil fuarı ve şovları kış döneminde artık Bursa’ya taşıyacaklarını belirten Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, “Antalya’nın ardından Bursa’yı da Türk tekstili için önemli bir merkez haline getireceğiz” dedi.“Türkiye’de Yargıtay tarafından onaylı ilk iş modeli” olan “Business Holiday” konsepti Bursa’ya da taşınıyor.

Tekstil ihracatında en ’kar’lı zirve

“Business Holiday” konsepti altında bir ilki gerçekleştiren ve 300 Türk tekstil markasının ürünlerini 30 ülkeden hazır giyimcilere pazarlayan Dosso Dossi Fashion Show, yeni rotasını Uludağ’ın zirvesi olarak belirledi.
Antalya’da gerçekleştirdikleri tekstil fuarı ve şovları kış döneminde artık Bursa’ya taşıyacaklarını belirten Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, “Antalya’nın ardından Bursa’yı da Türk tekstili için önemli bir merkez haline getireceğiz” dedi.
“Türkiye’de Yargıtay tarafından onaylı ilk iş modeli” olan “Business Holiday” konsepti Bursa’ya da taşınıyor. Türk tekstiline olduğu kadar turizm sektörüne de büyük katkı sağlayan ve binlerce yabancı hazır giyim alıcısını Türkiye’ye getiren Dosso Dossi Fashion Show, kış etkinliklerini artık Bursa’da Uludağ’ın zirvesinde gerçekleştirecek. Yılda iki kez düzenledikleri etkinliklerle ve dünyaca ünlü top modelleri podyumuna çıkartmasıyla ünü ülke sınırlarını aşan fashion show, Bursa’ya tekstil ve turizm köprüsü kurmaya hazırlanıyor.
Talep patlaması yaşandı
28. etkinliğini 11-16 Haziran tarihleri arasında Antalya Expo Center’da ünlü top model Bar Refaeli’nin baş manken olarak podyuma çıktığı defile ile gerçekleştiren Dossi Dossi Fashion Show, adeta talep patlamasına sahne oldu. Geçtiğimiz yıllarda 30 farklı ülkeden yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlanırken, bu yıl yaklaşık 6 bin kişiyi Antalya’ya geldi. Gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Hikmet Eraslan, “2019 yazında özellikle Antalya’da yaşanan turizm patlamasından biz de nasibimizi aldık. Hem iş, hem de tatil fırsatı sunduğumuz organizasyonumuz da bu kez 6 bin kişi ağırladık. Bir hafta süren fuar ve yıl boyunca yaşanacak yansımalarıyla birlikte rekor bir ciro hedefliyoruz” dedi.
Dosso Dossi Fashion Show’un ilk organizasyonlarını Bursa’da yaptıklarını hatırlatan Eraslar, yıllar sonra tekrar Bursa’da olacakları için heyecanlı olduklarını belirtti. Bursa’da şehir merkezinde fuarlarını gerçekleştireceklerini, konaklama, şov ve konserlerini ise Uludağ’da yapacaklarını belirten Hikmet Eraslan, “İstanbul, Uludağ ve Bursa şehir merkezi arasında yoğun bir operasyon gerçekleştireceğiz. Çoğunluğunu Ruslar’ın oluşturacağı yaklaşık 5 bin kişiye Türkiye’de kış tatilinin de yapıldığını göstereceğiz. Bursa’daki yerel yöneticiler de tekrar Uludağ’da olacağımız çok mutlular” dedi.
İhracatın yıldızı
Türkiye’nin en büyük moda etkinliğine imza atmalarının yanı sıra ihracatına da katkı sağladıklarını belirten Eraslan, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin “İhracatın Yıldızları” listesine girdiklerinin altını çizdi. Bir önceki yıla oranla ihracat rakamını yüzde 50 oranında artırarak 260 milyon liraya ulaştıklarını belirten Hikmet Eraslan, “İhracatın Yıldızları listesinde yer almaktan dolayı büyük gurur duyduk. Türkiye’nin güçlü markalarını pazarlarken üretime de büyük destek veriyoruz” dedi.

Tekstil ihracatında en ’kar’lı zirve

Tekstil ihracatında en ’kar’lı zirve

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