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  4. Tekstil işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

Tekstil işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 23:55 | Son Güncelleme

Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Batman-Kozluk karayolunda meydana geldi.

Tekstil işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Batman-Kozluk karayolunda meydana geldi. Batman’dan Kozluk yönüne giden ve tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Mazlum Elğin yönetimindeki 72 LF 0252 plakalı servis minibüsü, 47 LF 358 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekstil işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

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