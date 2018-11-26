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Tekstil işçisi, evde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 14:14 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil işçisi Feyzullah A.

Tekstil işçisi, evde intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil işçisi Feyzullah A. (19), ailesiyle yaşadığı evin mutfağında, tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.
Merkezefendi'ye bağlı Saraylar Mahallesi 1527 Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan Feyzullah A., iddiaya göre, dün akşam babasıyla bilinmeyen nedenle tartıştı. Feyzullah A., aile fertleri uyuduktan sonra mutfakta tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. Bu sabah uyanınca mutfağa giren aile fertleri, oğullarının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Feyzullah A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Feyzullah A.'nın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Tekstil işçisi, evde intihar etti

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