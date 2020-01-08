HABER
  4. Tekstil işçisi senaryo yazıp dizi çekti, kendi de oynadı

Tekstil işçisi senaryo yazıp dizi çekti, kendi de oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 08:15 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de tekstil işçisi Emrah Almas (34), işten arta kalan zamanlarda senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ilk bölümünü çekti.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de tekstil işçisi Emrah Almas (34), işten arta kalan zamanlarda senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ilk bölümünü çekti. Uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadeleyi konu alan ve kısıtlı imkanlarla çekilen polisiye dizide, Almas ve tamamı amatör oyuncular rol aldı.
Pamukkale'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Emrah Almas, küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu dizi ve film setlerine 34 yaşında adım attı. Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Almas, çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Polisiye bir dizi çekmek için 200 sayfalık senaryo yazan Almas, kendisi gibi amatör oyuncu arkadaşlarının yardımıyla çekimlere başladı. Fabrikadan çıktıktan sonra belirlenen mekanlarda arkadaşlarıyla birlikte set ortamını hazırlayan Almas, yönetmen koltuğuna oturup, çekim yaptı. Tamamı farklı işlerde çalışan ve 30 kişilik set ekibi, kamera karşısına geçerek dizideki rollerini oynadı. Kısıtlı imkanlarla gönüllülük esasına dayalı olarak çalışılan sette, çekimler iki kamerayla yapıldı. Oyunculuk da yapan Almas, ekibiyle yaklaşık 1 aylık çalışma sonunda uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadeleyi konu alan 'Karanlık Sokaklar Mücadele' isimli dizinin ilk bölümünün çekimi tamamlayarak YouTube'dan paylaştı.
'TOPLUM İÇİN YARARLI BİR PROJE İÇİNE GİRDİK'
Toplumu yakından ilgilendiren konuları dizide işlediklerini belirten Almas, "Toplumun kanayan yaralarını senaryoya döktüm. Amacımız uyuşturucu, şiddet, taciz, cinayet gibi konularda farkındalık yaratmak. Dizide yer alan oyuncularımızın hepsi amatör. İlk kez kamera karşısına geçtiler. Boş vakitlerimizde bir araya gelip, dizimizi çekiyoruz. Zor şartlarda çalışıyoruz. Bütçemiz yok. İlk bölümümüzü tamamladığımız için mutluyuz. Dizinin ilk bölümü çok beğenildi. Çevremizden çok olumlu tepkiler aldık. 'Biz de oynamak istiyoruz' diyenler oluyor" dedi.
Hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Almas, "Oyunculuk yapmak küçüklükten beri içimde olan bir hevesti. Gençliğimde yapamadım ancak hep tiyatro oyunlarına gittim. Sinema filmlerini incelemeye çalıştım. Artık hayallerimin peşinden gitmem gerektiğini fark ettiğimde, senaryomu yazarak işe başladım. Fabrikadan çıkıp sete geldim. Yönetmenliği de amatörce yapıyorum. Dizimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. 20 bölümden oluşacak dizimiz sayesinde gençleri bekleyen tehlikeler karşısında ailelerin bilinçlenmesini istiyoruz" diye konuştu.
Dizide emniyet müdürü olarak görev yapan oyuncu Halil Akdeniz ise, "Ben emekli bir memurum. Dizide rol aldığım için çok mutluyum. Toplum için yararlı bir proje içine girdik. Bana neşe katan bir proje oldu. Daha önce hiç oyunculuk yapmamıştım. Set çalışmalarına severek katılıyorum" dedi. Bir diğer oyuncu Emin Nezihi Onarır ise, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bu dizide rol aldığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an! 3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!
Görme engelli tiyatrocuları, alkışlar hayata bağlıyorGörme engelli tiyatrocuları, alkışlar hayata bağlıyor
Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı (2)Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

Trump'tan Irak'a üstü kapalı gözdağı!

Trump'tan Irak'a üstü kapalı gözdağı!

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soğuk hava mandaları da vurdu! Gölün dibindeki yosunlarla besleniyorlar

Soğuk hava onları da vurdu! Böyle besleniyorlar

Adana'daki çığda kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Ölü, yaralı ve kayıp işçi var

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem

İran'da nükleer tesis yakınlarında deprem!

Süleymani'nin cenazesi saldırının ardından toprağa verildi! İran'dan ABD'ye mesaj!

Süleymani'nin cenazesi saldırının ardından toprağa verildi!

Alev topuna dönen otomobilden sürücüyü itfaiye çıkarttı

Alev topuna dönen araçta mahsur kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.