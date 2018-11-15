HABER

Tekstil işçisinin güvercin sevdası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 09:27 | Son Güncelleme

UŞAK'ta yaşayan, tekstil işçisi Mustafa Yüce (51), 43 yıldır süren güvercin sevgisiyle dikkat çekiyor.

Tekstil işçisinin güvercin sevdası

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta yaşayan, tekstil işçisi Mustafa Yüce (51), 43 yıldır süren güvercin sevgisiyle dikkat çekiyor. Her gün saat 06.00'da kalkan, işe gitmeden ve işten geldikten sonra kümesindeki 300 güvercini uçuran Yüce, kuşlar uğruna 6 metreden düşüp, ayağını kırsa da sevdasından vazgeçmiyor.
Evli ve 2 çocuk babası, tekstil fabrikası işçisi Mustafa Yüce, 43 yıl önce çevresindeki bazı kişilerin ilgi duyduğu güvercinleri yakından tanıdı. Bugün kümesinde 300'e yakın, çeşitli cinslerde güvercini olan Yüce, kuşlarını çocuklarından ayırmıyor. Güvercin sevdası nedeniyle devamsızlıktan sınıfta kalan ve eğitimine devam edemeyen Yüce, "Güvercinlerimle ilgilenebilmek için çocukken okula gitmezdim. Okuldan sürekli kaçardım. Aileme, 'Dersimiz boş' ya da 'Öğretmeniz gelmeyecek' der, eve gelir güvercin uçururdum. Bir gün okuldan eve kağıt gelmiş, babam 'Bu nedir? Sen hiç okula gitmiyor musun? Okula gitmeyeceksen bırak, sanayiye git. Güvercin yüzünden okumayacaksan okuma' dedi. Ben de 'Tamam' dedim ve okulu bıraktım" diye konuştu.
GÜVERCİN İÇİN AYAĞINI ÇATLATTI
Her gün saat 06.00'da kalkan, işe gitmeden önce ve işten döndükten sonra güvercinlerini uçuran Mustafa Yüce, güvercinlerini uçururken, kuşları atmaca saldırısından korumaya çalıştığı sırada 6 metreden atlayarak, ayağını kırdığını söyledi. Ayağı 1 ay alçıda kalan Yüce, "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşıladığımız takdirde çocuklarımız, yanlış işler yapmazlar, yanlış yerlere gitmezler. Çocuklarım da güvercinlerimle ilgileniyorlar. Çocuklarımın da bu hobiyi devam ettirmelerini istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tekstil işçisinin güvercin sevdasıTekstil işçisinin güvercin sevdasıTekstil işçisinin güvercin sevdasıTekstil işçisinin güvercin sevdası

Jason Statham’ın sevgilisinden olay pozlarJason Statham’ın sevgilisinden olay pozlar
'Fotokapan' görüntüledi! Parçalarken yakalandılar'Fotokapan' görüntüledi! Parçalarken yakalandılar
AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detayAK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Meteroroloji'den peş peşe kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı (15 Kasım hava durumu)

Meteroroloji'den peş peşe kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı (15 Kasım hava durumu)

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Skandal Kürdistan haritasını çizen ABD'li bakın hangi toplantıdan çıktı

Skandal Kürdistan haritasını çizen ABD'li bakın hangi toplantıdan çıktı

İlginizi Çekebilir

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç teklif: Beğendiğiniz 2 kızı seçin alın

İğrenç teklif: Beğendiğiniz 2 kızı seçin alın

'Fotokapan' görüntüledi! Parçalarken yakalandılar

'Fotokapan' görüntüledi! Parçalarken yakalandılar

Emniyet'ten dev operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Emniyet'ten dev operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Yeni Şafak yazarından çok konuşulacak çıkış: Krizin tek nedeni haberlerin ücretsiz kullanımı değil, bütün gazeteler birbirinin aynı

Yeni Şafak yazarından çok konuşulacak çıkış: Krizin tek nedeni haberlerin ücretsiz kullanımı değil, bütün gazeteler birbirinin aynı

Günlük burç yorumları: 15 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 15 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Bilal Erdoğan: Babam cezaevine girerken ona sarılamadım

Bilal Erdoğan: Babam cezaevine girerken ona sarılamadım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.