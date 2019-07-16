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Tekstil mağazası alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde tekstil ürünleri satışı yapılan bir mağazada çıkan yangın büyük çapta hasara yol açtı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde tekstil ürünleri satışı yapılan bir mağazada çıkan yangın büyük çapta hasara yol açtı. Vatandaşlar ve komşu esnaflar yangını söndürmek için seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Başpınar Mahallesi İlhan Sarıaltun Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Kısa sürede büyüyen ve mağazanın tamamını saran alevlere ekipler güçlükle müdahale etti. Bu sırada vatandaşlar ve komşu esnaflar alev alev yanan iş yerindeki malları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.
Yangın sırasında binadan yükselen yoğun duman caddeyi kaplarken mağaza önünde park halindeki bir araç da alevlerden zarar görmemesi için vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.
Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu güçlükle söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Mağazada büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekstil mağazası alev alev yandı

Tekstil mağazası alev alev yandı

Tekstil mağazası alev alev yandı

Tekstil mağazası alev alev yandı

Tekstil mağazası alev alev yandı

Tekstil mağazası alev alev yandı

Tekstil mağazası alev alev yandı

Tekstil mağazası alev alev yandı

Tekstil mağazası alev alev yandı

Tekstil mağazası alev alev yandı

Tekstil mağazası alev alev yandı

Tekstil mağazası alev alev yandı

Tekstil mağazası alev alev yandı

Tekstil mağazası alev alev yandı

Tekstil mağazası alev alev yandı
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