Tekstil mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilere karşılıksız burs

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasınca (KMTSO), Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih eden öğrencilere, 4 yıl boyunca 500 lira karşılıksız burs verileceğini belirtti.

Prof. Dr. Can, üniversitenin Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, ulusal ve uluslararası platformda şehrin ve üniversitenin bilinirliğini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

"Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih eden öğrencilere, 4 yıl boyunca 500 lira karşılıksız burs verilecek." diyen Can, 2014 yılından bu yana devam eden bu desteğin önemine değindi.

Can, Kahramanmaraş ve diğer illerden öğrencilerin üniversitelerini tercih etmeleri için tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Korkmaz da bölüme ilişkin bilgiler vererek, bölümü tercih eden öğrenci sayısının hızla azaldığına dikkati çekti.