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Tekstil mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilere karşılıksız burs

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 18:45 | Son Güncelleme

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can: - "Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih eden öğrencilere, 4 yıl boyunca 500 lira karşılıksız burs verilecek"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasınca (KMTSO), Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih eden öğrencilere, 4 yıl boyunca 500 lira karşılıksız burs verileceğini belirtti.

Prof. Dr. Can, üniversitenin Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, ulusal ve uluslararası platformda şehrin ve üniversitenin bilinirliğini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

"Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih eden öğrencilere, 4 yıl boyunca 500 lira karşılıksız burs verilecek." diyen Can, 2014 yılından bu yana devam eden bu desteğin önemine değindi.

Can, Kahramanmaraş ve diğer illerden öğrencilerin üniversitelerini tercih etmeleri için tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Korkmaz da bölüme ilişkin bilgiler vererek, bölümü tercih eden öğrenci sayısının hızla azaldığına dikkati çekti.

Korkmaz, Türkiye'de tekstil sektörünün ihracattaki payının yüzde 16 olduğunu ve sektörde kalifiye eleman ihtiyacı bulunduğunu aktardı.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ökkeş Balsuyu ise sektörde nitelikli iş gücü eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu belirterek, "Tekstil sektöründe nitelikli iş gücü sorunu yaşanırken teknik tekstil Avrupa'da geleceğin meslekleri arasında yer alıyor. Türkiye'de ise tekstil mühendisliğine ilgi her yıl daha da azalıyor." diye konuştu.

Balsuyu, KSÜ Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih eden öğrencilere KMTSO tarafından ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından burs sağlanacağını kaydetti.

Toplantıda daha sonra Dr. Öğretim Üyesi Gaye Kaya tarafından tekstilin Türkiye'deki yeri, ihracattaki payı ve tekstil mühendisliği bölümü çalışma alanları hakkında sunum yapıldı.

KSÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunları Hüseyin Yıldız ve Ceren Başak Sungur da bölüm ve meslekle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

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