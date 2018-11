Tekstil OSB için 49 firma, 252 milyon yatırım ve 6540 kişilik istihdam garantisi verdi

Ferit ASLAN- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 4 Kasım'da Resmi gazetede Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmaları için ihale ilanının çıktığını ve şimdiye kadar 49 firmanın, 252 milyon liralık yatırım ve 6540 kişiye doğrudan istihdam garantisi vererek sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı ve Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı İhsan Oğurlu ile birlikte, Tekstil OSB, lojistik köy, ihracaat evi ve turizm ile ilgili yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında basın toplantısı düzenledi.

Vali Güzeloğlu, Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmalarının başladığını, altyapı ihale ilanının 4 Kasım'daki Resmi gazetede yayımlandığını ifade ederek, "11 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tüzel kişilik kazanması ile birlikte Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu tarafından toplam 105 parselden oluşan alan için parsel tahsis süreci başlatılmış ve bu kapsamda son başvuru tarihi 14 Eylül 2018 olarak belirlenmiştir. Başvurular Karacadağ Kalkınma Ajansı, Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu ve teknik ekiplerle birlikte detaylı bir şekilde incelenmiştir" dedi.

252 MİLYONLUK YATIRIM VE 6540 KİŞİLİK DOĞRUDAN İSDİHDAM GARANTİSİ

Geçmiş yıllarda terör örgütünün ihaneti ve engellemesi sonucu ertelenen, ötelenen bütün ekonomik anlamdaki gelişmeleri, yatırımları ve bugüne kadar bu anlamda eksik kalan bütün kazanımları Diyarbakır'a kazandırmak istediklerini Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son başvuru tarihine kadar 49 firma yüzde 20'lik ön ödemesini yapmış ve talep edilen evrakları zamanında teslim ederek sözleşmeye hazır hale gelmiştir. Ön anlaşmaya varılan firmalara toplam 73 parsel tahsis edilecek olup, bu parseller üzerinde 252 milyon liralık sabit yatırım ve 6540 kişilik istihdam gerçekleştirilmiş olacaktır. Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'de örme (triko), dokuma, penye, nakış, perde, elyaf/astar hazırlama, dokuma ve hazır giyim imalatı (giyim eşyalarının imalatı- dış ve iç giyim dahil), baskı ve fermuar gibi ana alanlarda yatırımlar yapılacaktır. Sadece tekstil odaklı bir bölge olması nedeniyle ülkemizdeki önemli kümelenme örneklerinden biri olacaktır. Tekstil İhtisas OSB'nin ilimize katkısı sadece ekonomik olmakla kalmayıp, tarıma dayalı sanayi ve diğer tüm sektörler için itici güç olacak ve yan sektörleri tetikleyecektir. Bu çalışma aynı zamanda Tekstil İhtisas OSB'yi ihracat odaklı bir bölge haline getirecektir. Yatırımların bir an önce üretime geçmesi için altyapı işinin tamamlanması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve himayeleriyle altyapı işinin ivedi bir şekilde tamamlanması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ihale işlemleri tamamlanmış ve 04 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de Altyapı Yapım İşi için ihale ilanına çıkılmıştır. İhale 20 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir."

'TÜRKİYE'NİN İLK 'İHRACAAT DESTEK EVİ' İLE REKOR HEDEFLİYORUZ'

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye'nin ilk ihracat destek evinin Diyarbakır'da kurulduğunu, bölgenin cazibe merkezi olma rolünü her geçen gün güçlendiren kentte atacakları adımlarla ihracatta rekorlar kırmayı hedeflediklerini söyledi. Atacakları adımların Ticaret Bakanlığı'nca şimdiden sahiplenilmesinden mutluluk duyduklarını söyleyen Vali Güzeloğlu, "Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçıların yaşadığı sorunların giderilmesi ve stratejik bir bütünlük içerisinde ihracatın geliştirilmesi amacıyla 'İhracat Destek Evleri' çalışması başlatıldı. Ülkemizde 16 şehirde hizmet vermesi planlanan bu evlerin ilki Diyarbakır'da açılacak. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın geçen hafta ilimizi ziyaretinde müjdesini verdiği destek evi sayesinde e-ihracat ve e-ticaret dahil olmak üzere kapsamlı eğitim faaliyetleri, mentörlük faaliyetleri ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak ihracatla ilgili doğru bilgiye zamanında erişilmesi sağlanacak" diye konuştu.

'LOJİSTİK KÖY İLE EN AZ 4 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK'

Vali Güzeloğlu, lojistik ve jeostratejik konumunu bakımından Diyarbakır'ı geleceğe taşımak adına lojistiğin vazgeçilmez bir başlık olduğunu da hatırlıtarak, "Diyarbakır'a inşallah hayata geçireceğimiz 'Lojistik Köy' sadece Diyarbakır değil, tüm bölgenin ve Ortadoğu ile ticaretin ürünlerinin ve ham maddelerinin depo edileceği her türlü ihracata, depolama ve taşınmasının kolayca yapılabilmesi, hizmet kalitesinin artacağı ve maliyetlerin düşeceği bir bölge olacaktır.

Diyarbakır'da ilk etapta Elazığ yolu üzerinde genişlemeye müsait 229 hektar büyüklüğündeki bir alan Lojistik Köy'e tahsis edilmiştir. En az 4 bin kişinin istihdam edileceği ve yaklaşık 60 depo lojistik alan yatırımının bu alanda hizmet vereceği öngörülmektedir" şeklinde konuştu.

EXİMBANK DİYARBAKIR'DA İRTİBAT BÜROSU AÇIYOR

Eximbank'ın Diyarbakır'da irtibat bürosu açacağını belirten Vali Güzeloğlu, bankanın kredilerine erişimin kolaylaşması sayesinde firmaların daha güvenli bir şekilde ihracat yapabileceğini belirti.

Mevcut organize sanayi bölgesinin genişlemesi kapsamında 190 hektarlık ek bir alan tahsisi yapıldığını ve OSB'de özellikle tekstil alanındaki yatırımcılar için önemli olan arıtma tesisi yapılması için ihale alanının yakında Resmi Gazete'de yayımlamasını beklediklerini söyleyen Vali Güzeloğlu, "Bu da ek olarak 3 bin kişilik istihdam olanağı sağlayacak" dedi.

Diyarbakır'ın geçen yıla göre ihracat oranında yüzde 1.1'lik artış sağladığını söyleyen Vali Güzeloğlu, kentte gelen yerli ve yabancı turist sayısında ise geçen yıla oranla yüzde 63'lük bir artış sağlandığını ifade etti.