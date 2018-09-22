Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...

75 yaşındaki Tekstil şirketi sahibi Daniyel M.’den şiddet gördüğünü iddia eden 53 yıllık eşi Rejin M. mahkemeden korunma talebinde bulunarak eşinin hayal ürünü olayları gerçekmiş gibi görüp kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

"TABLOLARIN ÜZERİNE İDRARINI YAPTI"



Akşam Gazetesi'nden Neslihan Keskin'in haberine göre, Rejin M. dilekçesinde, “Zorla boşanma protokolü imzalatmak istedi. Kendisine karşı çıkınca beni evden attı” dedi. Eşinin kendisini ve çocuklarını köle gibi gördüğünü belirten Rejin M. dilekçesinde, “Yüzüme dışkısını sürerek aşağılayıcı söylemlerde bulundu. Evdeki tabloları kırarak üzerine idrarını yaptı” ifadeleri yer aldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI



İstanbul Aile Mahkemesi, işa damı Daniyel M.’nin 2 ay süreyle eşinin bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Karara itiraz eden Daniyel M. şiddet suçlamalarını reddetti.

