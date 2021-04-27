Tekstil sektöründe tam kapanma var mı? Tekstil çalışanları tam kapanmadan muaf mı?

Tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine tam kapanma genelgesini gönderdi. Genelgede, tekstil sektörü ve sektör çalışanları ile ilgili detaylar da yer aldı. Fabrikaların çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, kısıtlama detayları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka ve vefat sayılarında yeterli düşüşün sağlaması için tam kapanmanın gerekli olduğunu söyledi.
Koronavirüs yeni önlemleri, 26 Nisan Kabine toplantısında netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları bir açıkladı. Buna göre; 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.'' dedi.
İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.
Bakanlıktan yayımlanan genelgeye göre; ''Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.
Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.
Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar ise yasaklardan muaf olacak.''