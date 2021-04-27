Tekstil sektöründe tam kapanma var mı? Tekstil çalışanları tam kapanmadan muaf mı?

Tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine tam kapanma genelgesini gönderdi. Genelgede, tekstil sektörü ve sektör çalışanları ile ilgili detaylar da yer aldı. Fabrikaların çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, kısıtlama detayları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka ve vefat sayılarında yeterli düşüşün sağlaması için tam kapanmanın gerekli olduğunu söyledi.

TEKSTİL SEKTÖRÜ KAPANACAK MI?

Koronavirüs yeni önlemleri, 26 Nisan Kabine toplantısında netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları bir açıkladı. Buna göre; 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.'' dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.