Tekstil sendikası operasyonunda 7 tutuklama

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (Dev Tekstil) yönetici ve üyelerine yönelik olarak düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 7’si sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Dev Tekstil Çorlu Şubesi ile şubeleşme çalışmalarının sürdürüldüğü Çerközköy ilçesindeki üyeleri emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında polis sendikanın Çorlu Şubesi ile şube yöneticilerinin evlerinde aramalar yapmış 18 kişiyi gözaltına alan ekipler aramalar dahilinde çok sayıda doküman ve materyale de el koymuştu.

