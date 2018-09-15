HABER

Tekstil ürünü yüklü TIR yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 16:15 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda dinleme tesisinde park halindeki bir TIR'ın darsesi, içindeki tekstil ürünleriyle birlikte yandı.  ​İstanbul'dan Mersin'e tekstil ürünleri taşıyan Saim Sıçramaz (45) yönetimindeki 01 CLT 62 plakalı TIR, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bulunan bir dinlenme tesisine girdi.

Tekstil ürünü yüklü TIR yandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM Otoyolu'nda dinleme tesisinde park halindeki bir TIR'ın darsesi, içindeki tekstil ürünleriyle birlikte yandı.
​İstanbul'dan Mersin'e tekstil ürünleri taşıyan Saim Sıçramaz (45) yönetimindeki 01 CLT 62 plakalı TIR, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bulunan bir dinlenme tesisine girdi. Sıçramaz araçta dinlenirken, tesistekiler TIR'ın dorse kısmından dumanların çıktığını fark etti. Uyarılan Sıçramaz, hemen TIR'ın dorse kısmıyla kupa kısmını birbirinden ayırdı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak TIR'ın dorse kısmı ve içinde bulunan tekstil ürünleri tamamen yandı.
Sürücü Saim Sıçramaz yangının yükleme sırasında atılan bir izmarit nedeniyle çıkmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tekstil ürünü yüklü TIR yandıTekstil ürünü yüklü TIR yandıTekstil ürünü yüklü TIR yandıTekstil ürünü yüklü TIR yandı

PARTNERHerkesi böyle kandırmış! Sosyal medyada çok paylaşılmıştı ama...Herkesi böyle kandırmış! Sosyal medyada çok paylaşılmıştı ama...
Antik tiyatroda türkü şöleniAntik tiyatroda türkü şöleni
Seyir halinde alev alan TIR yandıSeyir halinde alev alan TIR yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeniden hayata döndüler

Yeniden hayata döndüler

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

Minik Ece'nin adımları tüm ‘Ece'lere umut olacak

Minik Ece'nin adımları tüm ‘Ece'lere umut olacak

Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.