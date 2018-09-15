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Tekstil ürünü yüklü TIR yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda dinleme tesisinde park halindeki bir TIR'ın darsesi, içindeki tekstil ürünleriyle birlikte yandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM Otoyolu'nda dinleme tesisinde park halindeki bir TIR'ın darsesi, içindeki tekstil ürünleriyle birlikte yandı. ​İstanbul'dan Mersin'e tekstil ürünleri taşıyan Saim Sıçramaz (45) yönetimindeki 01 CLT 62 plakalı TIR, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bulunan bir dinlenme tesisine girdi. Sıçramaz araçta dinlenirken, tesistekiler TIR'ın dorse kısmından dumanların çıktığını fark etti. Uyarılan Sıçramaz, hemen TIR'ın dorse kısmıyla kupa kısmını birbirinden ayırdı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak TIR'ın dorse kısmı ve içinde bulunan tekstil ürünleri tamamen yandı. Sürücü Saim Sıçramaz yangının yükleme sırasında atılan bir izmarit nedeniyle çıkmış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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