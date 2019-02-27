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Tekstilcinin eski ve yeni eşinin 20 milyon TL'lik davasında 'Fındık' da haczedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tekstil firması sahibi Cahit Ecesoy'un, 1994'te boşandığı ilk eşi N.B., 1 yıl sonra evlendiği ikinci eşi Pervin Ecesoy hakkında, nafakalarını tahsil edemediği gerekçesiyle 20 milyon liralık icra takibi başlattı.

Tekstilcinin eski ve yeni eşinin 20 milyon TL'lik davasında 'Fındık' da haczedildi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tekstil firması sahibi Cahit Ecesoy'un, 1994'te boşandığı ilk eşi N.B., 1 yıl sonra evlendiği ikinci eşi Pervin Ecesoy hakkında, nafakalarını tahsil edemediği gerekçesiyle 20 milyon liralık icra takibi başlattı. Bazı eşyaları daha önce haczedilen Ecesoy'a, ikinci kez icra gelirken, evde bulunan golden retriever cinsi 'Fındık' isimli köpek de haczedildi.
Ecesoy Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Ecesoy, ilk eşi N.B.'den 1994 yılında, aylık bin 300 dolar karşılığı Türk lirası üzerinden yoksulluk nafakası ödemeyi ve bu nafakanın o günkü enflasyon koşullarında her sene yüzde 50 artırılmasını kabul ederek, boşandı. Cahit Ecesoy, 1995'te Pervin Ecesoy ile evlendi ve 2 çocuğu daha oldu. Cahit Ecesoy, 2017'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, ilk evliliğinden olan kızları ile ikinci eşi ve ondan olan kızları arasında miras paylaşıldı.
İLK EŞTEN 20 MİLYON LİRALIK İCRA TAKİBİ
Cahit Ecesoy'un ilk eşi N.B., ikinci eşi Pervin Ecesoy ve ondan olan kızlarına karşı yoksulluk nafakasını tahsil edemediği iddiasıyla 20 milyon liralık icra takibi başlattı. Mahkeme kararından 24 yıl sonra başlatılan icra takibinde Pervin Ecesoy'un aracı bağlanırken, evine haciz konularak, eşyaları da haczedildi. Bunun üzerine Ecesoy, avukatı tarafından İstanbul 8'inci Aile Mahkemesi'nde takibi durdurma kararı aldırdı. Ancak mahkeme, N.B.'nin avukatının itirazı üzerine kararı bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi'nin değerlendirmesi için tedbiri kaldırdı.
KÖPEĞE HACİZ
Tedbirin kaldırılmasıyla aynı gün dosya, henüz İstinaf Mahkemesi'nde değerlendirilmeden N.B.'nin avukatları, Pervin Ecesoy'un evine giderek, buradaki eşyaları ikinci kez haczetti. Haczedilenler arasında, evde bulunan golden retriever cinsi 'Fındık' isimli köpek de yer aldı.
'ADALETE GÜVENİYORUZ'
Yaşadıklarıyla bir kez daha şok yaşadığını dile getiren Pervin Ecesoy, "Her şeyimizi haczettiler. Bize daha da acı yaşatmak için şimdi çocuğumuz gibi bakıp, büyüttüğümüz 'Fındık'ımızı elimizden aldılar. Devam eden bir mahkeme zaten var. Burada bizden son ay olarak istedikleri 600 bin lira gibi bir nafaka var. Ben ve çocuklarım adalete güveniyoruz. Adaletin er ya da geç tecelli etmesini istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tekstilcinin eski ve yeni eşinin 20 milyon TL'lik davasında 'Fındık' da haczedildiTekstilcinin eski ve yeni eşinin 20 milyon TL'lik davasında 'Fındık' da haczedildiTekstilcinin eski ve yeni eşinin 20 milyon TL'lik davasında 'Fındık' da haczedildiTekstilcinin eski ve yeni eşinin 20 milyon TL'lik davasında 'Fındık' da haczedildi

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