Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Türkiye dün akşam saatlerinde sosyal medyada bir anda hızla yayılan skandalla çalkalanıyor. İddiaya göre; 5 tekvando milli takım oyuncusu, yine milli takım oyuncusu bir genç kızla otel odasında cinsel ilişkiye girip bu anları cep telefonları ile kaydetti. Sosyal medyada dün gece çığ gibi büyüyen paylaşım Türkiye'yi şoke etti.
HEPSİ MİLLİ TAKIM SPORCUSU İDDİASI
Bir otel odasında 5 erkek ile bir genç kızın cinsel ilişkiye girerken çektiği fotoğrafta odadaki gençlerin hepsinin yüzleri açıkça belli olurken, fotoğrafın kim ya da kimler tarafından sosyal medyaya servis edildiği henüz öğrenilemedi.
FEDERASYONDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Turkiye Taekwondo Federasyonu, sosyal medyada dün geceden beri günün konusu olan iddiayla ilgili bir açıklama yayınladı.
İşte resmi siteden yapılan o açıklama:
"Son günlerde sosyal medyada dolaşan Taekwondo sporcularına ait olduğu ve Taekwondo Federasyonumuz faaliyetlerinde çekildiği iddia edilen fotoğraf ve haberlerle ile ilgili olarak Federasyonumuzun kamuoyu açıklamasıdır.
Son günlerde sosyal medyada dolaşan Taekwondo sporcularına ait olduğu ve Taekwondo Federasyonumuz faaliyetlerinde çekildiği iddia edilen fotoğraf ve haberlerle ile ilgili Federasyonumuza gelen ihbarlar üzerine konu Disiplin Kurulumuza 30 Nisan 2018 tarihinde “İdari Tedbir”li olarak sevk edilmiş; konu ile ilgili Bakanlığımız bilgilendirilmiş, Bakanlığımız tarafından müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmış, Teftiş Kurulu raporunu hazırlayarak Federasyonumuza gereği yapılmak üzere gönderilmiştir. Konuyla ilgili Türkiye Taekwondo Federasyonu Disiplin Kurulunca soruşturma devam etmektedir.
Yapılan araştırma ve inceleme neticesinde bahse konu olan olayın;
Federasyonumuz ve federasyonumuzun faaliyetleri ve milli takım kamplarıyla alakasının olmadığı, bu olayın kişilerin bir eylemi olduğu,
Olayda olduğu iddia edilen bayan sporcunun orda olmadığı, orada bulunanın kişinin sporcu dahi olmadığı,
Kamuoyunda kötü ve art niyetli yapılan bu haberlerin bütün Taekwondo camiasına zarar verdiği,
Taekwondo sporu ve Taekwondo sporcularına yönelik art niyetli yapılan bu haberlerin başarıdan başarıya koşan, geçtiğimiz hafta yapılan Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonasında takım halinde şampiyon olan Taekwondo milli takımlarımızın moral ve motivasyonunun bozulmasına sebep olacağı,
Federasyonumuz aleyhine yapılan asılsız bütün bu haberlere ilişkin Taekwondo Federasyonu olarak haberleri yayınlayan, yayan, haber yapan kişi ve kuruluşlarla ilgili cezai ve hukuki işlemler başlatılmış olup; Bundan sonra da bu işlemleri yapanlarla ilgili her türlü cezai ve hukuki işlemleri yapmaya devam edeceği,
Kamuoyu ve Büyük Taekwondo ailesine duyurulur."
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