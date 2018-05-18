Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Türkiye dün akşam saatlerinde sosyal medyada bir anda hızla yayılan skandalla çalkalanıyor. İddiaya göre; 5 tekvando milli takım oyuncusu, yine milli takım oyuncusu bir genç kızla otel odasında cinsel ilişkiye girip bu anları cep telefonları ile kaydetti. Sosyal medyada dün gece çığ gibi büyüyen paylaşım Türkiye'yi şoke etti.

HEPSİ MİLLİ TAKIM SPORCUSU İDDİASI

Bir otel odasında 5 erkek ile bir genç kızın cinsel ilişkiye girerken çektiği fotoğrafta odadaki gençlerin hepsinin yüzleri açıkça belli olurken, fotoğrafın kim ya da kimler tarafından sosyal medyaya servis edildiği henüz öğrenilemedi.

FEDERASYONDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Turkiye Taekwondo Federasyonu, sosyal medyada dün geceden beri günün konusu olan iddiayla ilgili bir açıklama yayınladı.

İşte resmi siteden yapılan o açıklama:

"Son günlerde sosyal medyada dolaşan Taekwondo sporcularına ait olduğu ve Taekwondo Federasyonumuz faaliyetlerinde çekildiği iddia edilen fotoğraf ve haberlerle ile ilgili olarak Federasyonumuzun kamuoyu açıklamasıdır.