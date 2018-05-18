SPOR

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.05.2018 08:06 | Son Güncelleme

Turkiye Taekwondo Federasyonu, milli takım sporcularına ait olduğu iddia edilen skandal ilişki fotoğrafıyla ilgili açıklama yaptı.

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Türkiye dün akşam saatlerinde sosyal medyada bir anda hızla yayılan skandalla çalkalanıyor. İddiaya göre; 5 tekvando milli takım oyuncusu, yine milli takım oyuncusu bir genç kızla otel odasında cinsel ilişkiye girip bu anları cep telefonları ile kaydetti. Sosyal medyada dün gece çığ gibi büyüyen paylaşım Türkiye'yi şoke etti.

HEPSİ MİLLİ TAKIM SPORCUSU İDDİASI
Bir otel odasında 5 erkek ile bir genç kızın cinsel ilişkiye girerken çektiği fotoğrafta odadaki gençlerin hepsinin yüzleri açıkça belli olurken, fotoğrafın kim ya da kimler tarafından sosyal medyaya servis edildiği henüz öğrenilemedi.

FEDERASYONDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Turkiye Taekwondo Federasyonu, sosyal medyada dün geceden beri günün konusu olan iddiayla ilgili bir açıklama yayınladı.

İşte resmi siteden yapılan o açıklama:

"Son günlerde sosyal medyada dolaşan Taekwondo sporcularına ait olduğu ve Taekwondo Federasyonumuz faaliyetlerinde çekildiği iddia edilen fotoğraf ve haberlerle ile ilgili olarak Federasyonumuzun kamuoyu açıklamasıdır.

Son günlerde sosyal medyada dolaşan Taekwondo sporcularına ait olduğu ve Taekwondo Federasyonumuz faaliyetlerinde çekildiği iddia edilen fotoğraf ve haberlerle ile ilgili Federasyonumuza gelen ihbarlar üzerine konu Disiplin Kurulumuza 30 Nisan 2018 tarihinde “İdari Tedbir”li olarak sevk edilmiş; konu ile ilgili Bakanlığımız bilgilendirilmiş, Bakanlığımız tarafından müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmış, Teftiş Kurulu raporunu hazırlayarak Federasyonumuza gereği yapılmak üzere gönderilmiştir. Konuyla ilgili Türkiye Taekwondo Federasyonu Disiplin Kurulunca soruşturma devam etmektedir.

Yapılan araştırma ve inceleme neticesinde bahse konu olan olayın;

  1. Federasyonumuz ve federasyonumuzun faaliyetleri ve milli takım kamplarıyla alakasının olmadığı, bu olayın kişilerin bir eylemi olduğu,

  2. Olayda olduğu iddia edilen bayan sporcunun orda olmadığı, orada bulunanın kişinin sporcu dahi olmadığı,

  3. Kamuoyunda kötü ve art niyetli yapılan bu haberlerin bütün Taekwondo camiasına zarar verdiği,

  • Taekwondo sporu ve Taekwondo sporcularına yönelik art niyetli yapılan bu haberlerin başarıdan başarıya koşan, geçtiğimiz hafta yapılan Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonasında takım halinde şampiyon olan Taekwondo milli takımlarımızın moral ve motivasyonunun bozulmasına sebep olacağı,

  • Bu haberlere yönelik haberlere ilişkin yayın yasağı alındığı bu sebeple yapılacak bütün haberlerin suç teşkil edeceği,

    • Federasyonumuz aleyhine yapılan asılsız bütün bu haberlere ilişkin Taekwondo Federasyonu olarak haberleri yayınlayan, yayan, haber yapan kişi ve kuruluşlarla ilgili cezai ve hukuki işlemler başlatılmış olup; Bundan sonra da bu işlemleri yapanlarla ilgili her türlü cezai ve hukuki işlemleri yapmaya devam edeceği,

    Kamuoyu ve Büyük Taekwondo ailesine duyurulur."

    PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
    ABD'de futbol takımı rekor fiyata satıldıABD'de futbol takımı rekor fiyata satıldı
    Tuğba Dural NTV'den ayrıldıTuğba Dural NTV'den ayrıldı
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    Tekvando Milli Takımı Turkiye Taekwondo Federasyonu

    En Çok Okunan Haberler

    Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

    Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

    Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

    Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

    Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

    Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

    Trabzonspor, takımı Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke'ye emanet edecek!

    Trabzonspor, takımı Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke'ye emanet edecek!

    Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş, istifa ve Galatasaray sözleri!

    Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş, istifa ve Galatasaray sözleri!

    Galatasaray Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı!

    Galatasaray Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı!

    Takım
    O
    Av
    P
    Detayları Göster
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Diğer Haberler
    Spor haberlerini daha iyi hale getiriyorlar

    Spor haberlerini daha iyi hale getiriyorlar

    Futbol elçisi Instagram'ın da kraliçesi oldu

    Futbol elçisi Instagram'ın da kraliçesi oldu

    Şimdiden tanınmaya başladı

    Şimdiden tanınmaya başladı

    Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

    Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

    Sosyal medya onu konuşuyor

    Sosyal medya onu konuşuyor

    Nur Tatar Askari'den gümüş madalya

    Nur Tatar Askari'den gümüş madalya

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.