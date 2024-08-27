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  4. Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! 13 yaşındaki sporcusunu defalarca tokatladı

Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! 13 yaşındaki sporcusunu defalarca tokatladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.08.2024 19:37
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İzmir'de düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'na skandal 'dayak' görüntüleri damga vurdu. 13 yaşındaki sporcusuna tokat atan ve hakaretler yağdıran antrenör, kimseye aldırış etmedi. Yaşananlara sessiz kalamayan bir hakem ise "Bu antrenörle çalışan çocukların sağlığından endişe ediyorum" diyerek CİMER'e şikayette bulundu.

Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! 13 yaşındaki sporcusunu defalarca tokatladı

13 yaşındaki sporcusunu döven antrenör, görenleri dehşete düşürdü. Utandıran görüntüler İzmir'de düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda kaydedildi.

HOCASINDAN YEDİĞİ TOKATLA SARSILDI

Ordu ili adına yarışan 13 yaşındaki sporcu kız çocuğu, kazandığı maç sonrası heyecanla antrenörünün yanına geldi. Tebrik beklerken, kafasına gelen tokat darbesiyle sarsıldı.

YETMEDİ HAKARET ETTİ

Show Haber'de yer alan habere göre sözde hoca, bir yandan 13 yaşındaki sporcunun kuşağını çözerken; diğer yandan da hakaretlerini sürdürdü.

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Küçük kıza sağlı sollu tokatlar atan hoca, kimseye de aldırış etmedi.

İddiaya göre sporcusunun tekniğini beğenmeyen hoca, insanlık dışı metodla cezalandırmaya kalktı.

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HAKEM, SESSİZ KALAMADI

Yaşananların görüntüsünü diğer çocuklardan isteyen bir hakem ise sessiz kalamadı. "Bu antrenörle çalışan çocukların sağlığından endişe ediyorum" diyerek CİMER'e şikayette bulundu.

Görüntülerin Tekvando Federasyonu'ndan alınıp, incelenmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
darp tekvando
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