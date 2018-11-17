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Tekvandocu imam hatipli kızın hedefi Avrupa şampiyonluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonu Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şeyma Güngör, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor - Şeyma Güngör: - "İlk başta küçük dereceler yaptım. Dereceler daha sonra ilerledi. 4 kez İstanbul birinciliğim, bir kez Türkiye üçüncülüğüm, iki kez Türkiye birinciliğim, bir de Turkish Open Şampiyonası'nda ikinciliğim var" - "Hedefim Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyatlarda şampiyon olmak, altın madalya kazanmaktır"

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN KULAOĞLU - Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonu Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şeyma Güngör (15), İspanya'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya 2009 yılında kuzeninin teşvikiyle başladığını söyledi.

Bu sporla ilk başlarda sosyalleşmek için ilgilendiğini ifade eden Güngör, daha sonra özel dersler aldığını ve kendisini geliştirdiğini vurguladı.

Böylelikle kendisine hedefler koyduğunu kaydeden Güngör, "İlk başta küçük dereceler yaptım. Dereceler daha sonra ilerledi. 4 kez İstanbul birinciliğim, bir kez Türkiye üçüncülüğüm, iki kez Türkiye birinciliğim, bir de Turkish Open Şampiyonası'nda ikinciliğim var." dedi.

Milli takım seçmelerinde Türkiye'yi temsilen 29 Kasım-2 Aralık'ta İspanya'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını hatırlatan Güngör, hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Ailesinin, çevresinin kendisini desteklediğini ve başarılarından dolayı mutlu olduğunu anlatan Güngör, bazı arkadaşlarının da tekvandoya başladığını kaydetti.

İmam hatip lisesi öğrencisi ve başörtülü bir tekvando şampiyonu olduğuna değinen Güngör, şöyle konuştu:

"Tesettürlülerin hiçbir alanda bir engeli olduğunu düşünmüyorum. Ben başörtülü olarak derece yaptığım zaman, başarılı olduğum zaman bu sefer çevredeki insanlar da özenip 'kapalılar da spor yapabiliyormuş, başarılı olabiliyormuş' diyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Güngör Tekvando Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

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