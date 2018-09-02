Tekvandocu Rabia toprağa verildi

Gürkan YILMAZ- Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'da, evinde rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren siyah kuşak tekvandocu Rabia Kuşcu (17), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
İnönü Mahallesi Salı Pazarı mevkiindeki evlerinde rahatsızlanan Rabia Kuşcu, mide bulantısı şikayeti ile babası tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların müdahalesi sonrası yoğun bakım ünitesine alınan Kuşçu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Rabia Kuşçu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Rabia Kuşcu’nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyüne getirildi. Köy camisinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu çelenk gönderdi.
ŞAMPİYONAYA KATILACAKTI
Ölüm nedeninin otopsi sonucunda belli olacağı belirtilen Rabia Kuşçu'nun, önceden hiçbir rahatsızlığının bulunmadığı belirtildi.
Rabia Kuşçu’nun 5-9 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Taekwondo Poomse Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığı kaydedildi..
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