HABER

Tekvandocu Rabia toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 16:21 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, evinde rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren siyah kuşak tekvandocu Rabia Kuşcu (17), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Tekvandocu Rabia toprağa verildi

Gürkan YILMAZ- Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'da, evinde rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren siyah kuşak tekvandocu Rabia Kuşcu (17), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
İnönü Mahallesi Salı Pazarı mevkiindeki evlerinde rahatsızlanan Rabia Kuşcu, mide bulantısı şikayeti ile babası tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların müdahalesi sonrası yoğun bakım ünitesine alınan Kuşçu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Rabia Kuşçu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Rabia Kuşcu’nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyüne getirildi. Köy camisinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu çelenk gönderdi.
ŞAMPİYONAYA KATILACAKTI
Ölüm nedeninin otopsi sonucunda belli olacağı belirtilen Rabia Kuşçu'nun, önceden hiçbir rahatsızlığının bulunmadığı belirtildi.
Rabia Kuşçu’nun 5-9 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Taekwondo Poomse Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığı kaydedildi..

FOTOĞRAFLI

Tekvandocu Rabia toprağa verildiTekvandocu Rabia toprağa verildiTekvandocu Rabia toprağa verildi

PARTNERUkraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...Ukraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...
Kız kardeşinin düğününde, erkek kardeşinin maganda kurşunuyla can vermişKız kardeşinin düğününde, erkek kardeşinin maganda kurşunuyla can vermiş
Alim, intihar etti (2)Alim, intihar etti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Trabzon'da ilginç görüntü! Süs havuzunda karate

Trabzon'da ilginç görüntü! Süs havuzunda karate

'Bal yemeyi çok severim' dedi, iki dakikada 1 kilo 750 gram bal yedi!

'Bal yemeyi çok severim' dedi, iki dakikada 1 kilo 750 gram bal yedi!

Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!

Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.