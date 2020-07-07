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Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 21:19 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde patlama meydana geldi.

Bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan 4 sivil, Türkiye'ye sevk edildi.

Patlama sonucu çevredeki iş yerleri de zarar gördü.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan yerel emniyet güçleri, ihbar üzerine, bomba yüklü olduğu düşünülen başka bir aracın peşine düştü.
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor. (AA)

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