Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Tel Abyad kenti Suriye iç savaşının ardından önce muhaliflerin ardından terör örgütü DEAŞ son olarak da 2015 yılında terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolüne girdi. Teröristler işgal ettikleri kentteki sivilleri göçe zorlarken, zaman zaman Türkiye’ye yönelik saldırılar düzenledi. Türkiye, saldırıları sonlandırmak ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Harekatın başlamasının ardından paniğe kapılan PKK/YPG’li teröristler, Tel Abyad’ın yüksek noktasında bulunan mevziden Akçakale’yi hedef alan roket ve havanlı saldırılar düzenledi. Akçakale’de paniğe yol açan saldırılarda biri Suriye uyruklu 9 yaşındaki bebek 2 kişi öldü, 50’yi aşkın kişi yaralandı.

KRİTİK NOKTADA KONTROL SAĞLANDI



Saldırıların ardından teröristlerin Türkiye’yi hedef aldığı mevziler topçu birlikleri tarafından imha edildi. Sınırı geçen kara birlikleri ise ilk olarak Akçakale’yi hedef alan Tel Abyad’ın bir kilometre dışındaki stratejik tepeye operasyon düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen operasyonda PKK/YPG’li teröristler etkisiz hale getirilerek stratejik tepede kontrol sağlandı. Stratejik tepede kontrolün sağlanmasıyla Akçakale’yi hedef alan saldırılar sonlandırılmış oldu. SMO askerleri, ele geçirilen tepeye yönelik olabilecek saldırılara karşı bölgede önlem aldı.