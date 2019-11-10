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Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 8 ölü, 20'den fazla yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 15:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi.

Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda 8 kişi çok sayıda kişi yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı saldırıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Tel Abyad

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Atatürk'ün partisinde GenelBaşkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bize Saldırmaz" dediği YPG bombalı saldırıları yapmış yine. Ve Yine birçok Mâsum İnsanı Katletmiş.
Hani Suriye'yi ne zaman fethediyoruz. Onca fetih duası boşa gidiyor.
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