HABER

Tel Abyad halkından Türkiye'ye teşekkür

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 17:01 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da bölge halkının, "Bizi PKK'lı teröristlerden kurtardıkları için Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk askerine çok teşekkür ederiz" sözlerini paylaştı.

Tel Abyad halkından Türkiye'ye teşekkür

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da bölge halkının, "Bizi PKK'lı teröristlerden kurtardıkları için Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk askerine çok teşekkür ederiz" sözlerini paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası, terörden arındırılan Tel Abyad'da bölge halkına yönelik yardımlar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleşen yardımların görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Görüntülerde, Suriyeli bir kadın ile 2 gencin, Türkiye'ye teşekkür ettiği yer aldı. Bakanlık görüntüyü, "Tel Abyadlı kardeşlerimizden Türk halkına: "Bizi PKK’lı teröristlerden kurtardıkları için Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk askerine çok teşekkür ederiz" notu ile paylaştı.

FOTOĞRAFLI

Tel Abyad halkından Türkiye'ye teşekkür

İki kadının sır dolu ölümünde gözaltına alınanlar adliyedeİki kadının sır dolu ölümünde gözaltına alınanlar adliyede
16 yaşındaki gencin sır ölümü16 yaşındaki gencin sır ölümü
Batman’da 397 gram metamfetamin ele geçirildiBatman’da 397 gram metamfetamin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.