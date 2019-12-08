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Tel Abyad kırsalına elektrik verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 14:55 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürme çalışmaları sürdürülüyor. Rus askeri yetkililerle Ayn İsa bölgesinde gerçekleştirilen görüşmelerle Tişrin Barajından Tel Abyad kırsalına elektrik verilmesi sağlanırken, Tel Abyad merkez ve Rasulayn bölgesi için de çalışmalar sürüyor.
Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamında huzur ve güvenin sağlanmasının yanında halkın temel ihtiyaçlarına yönelik sorunların da çözülmesi için yoğun çaba sarf edilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer kurumlarının yaptığı çalışmalarla Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimlerini de besleyen Allouk Su Tesisinin 9 Kasımda başlayan onarımı tamamlanarak, tam kapasite ile çalışması için gerekli tedbirler alınmıştı. Bu çerçevede, Allouk Su Tesisi’nde bulunan 30 kuyudan 26’sı onarılarak hem Barış Pınarı Harekat bölgesine hem de Haseke, Derbesiye ve buraların kırsal alanlarının su ihtiyaçları karşılandı.
Yapılan çalışmalar neticesinde, bölgede su sorunu büyük ölçüde çözülürken, elektrik sorununun da çözüme kavuşması için harekete geçildi. M4 Karayolunun güneyini ve Barış Pınarı Harekat bölgesini besleyen Mabruka elektrik trafosu onarımına 22 Kasım’da başlanılarak onarımının büyük oranda tamamlanmasının ardından bugün Ayn İsa’da Rus askeri yetkililerle gerçekleşen görüşme ile Tişrin Barajından Barış Pınarı bölgesine elektrik ulaştırılması sağlandı. Bu kapsamda Tel Abyad kırsalına elektrik verilmeye başlanırken, Tel Abyad merkez ve Rasulayn bölgesi için de çalışmalar sürüyor.

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