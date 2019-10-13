Tel Abyad kontrol altına alındı

T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 kapsam\u0131nda Tel Abyad ter\u00f6rden ar\u0131nd\u0131r\u0131ld\u0131.PARTNER\u00dczerinde \u0131slakl\u0131k varsa sak\u0131n almay\u0131n! \u0130\u015fte k\u0131rm\u0131z\u0131 et al\u0131rken dikkat etmeniz gereken 5 p\u00fcf noktas\u0131Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'nda 5'inci g\u00fcn (8)Kalp krizi ge\u00e7iren taraftar\u0131, trib\u00fcnde bulunan doktor hayata d\u00f6nd\u00fcrd\u00fc
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