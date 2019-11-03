HABER

Tel Abyad Meclis Başkanı el-Hamdo: "Bu saldırı tam bir vahşettir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 13:03 | Son Güncelleme

Tel Abyad Meclis Başkanı Vail el-Hamdo, PKK/PYG terör örgütünün Tel Abyad’da düzenlediği bombalı saldırıyı vahşet olarak değerlendirdi.Tel Abyad Meclis Başkanı Vail el-Hamdo, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Tel Abyad’da dün meydana gelen bombalı saldırının vahşet olduğunu ifade etti.

Tel Abyad Meclis Başkanı Vail el-Hamdo, PKK/PYG terör örgütünün Tel Abyad’da düzenlediği bombalı saldırıyı vahşet olarak değerlendirdi.
Tel Abyad Meclis Başkanı Vail el-Hamdo, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Tel Abyad’da dün meydana gelen bombalı saldırının vahşet olduğunu ifade etti. Bombalı saldırının ardından ülkelerine geçmek için izin bekleyen Suriyelilerle birlikte Türkiye sınırda bulunan el-Hamdo, "Bu bir vahşettir. İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlu insanların yaptığı bir katliamdır. Bu saldırıda günahsız çocuklar, kadınlar ve siviller şehit olmuştur. Eczanesinde görev başında olan günahsız insanlar katledilmiştir. Burada bekleyen insanlar vefat eden ve yaralı olanların yakınları. 20’ye yakın şehit ve bir o kadar yaralı var. Acımız çok büyük, bu saldırılar tamamen sivillere yönelik bir saldırıdır" dedi.

Sınırda bekleyiş sürüyor
Tel Abyad’daki bombalı saldırıda ölen ve yaralananların Türkiye’deki yakınları ise ülkelerine geçmek için sınır hattında bekleyişlerini sürdürüyor. Türk devletinden izin bekleyen Suriyelilerden Halil Meşhurgü, "Tel Abyad’da olanlar tamamen bir katliamdır. Bizim de orada yakınlarımız var ve vefat eden yakınlarımız var" diye konuştu.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Suriyeliler ülkelerine dönmek için sınırdaSuriyeliler ülkelerine dönmek için sınırda
İGA çalışanları serebral palsili çocuklar için koştuİGA çalışanları serebral palsili çocuklar için koştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor!

Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor!

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'de korkutan deprem!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta ıspanaktan zehirlendiği iddia edilen 25 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da çok sayıda kişi aynı şikayetle hastaneye kaldırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e 'Kıbrıs' tepkisi!

'Yalan ses kaydıyla ortaya çıktı'

Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldü

Muhammed bebekten kahreden haber

Kayseri'de 20 kişi sahte alkolden zehirlendi

Kabul geri döndü! 20 kişi hastaneye başvurdu

Terör örgütüne ekim ayında darbe! 1090 terörist etkisiz hale getirildi

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.