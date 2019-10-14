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Tel Abyad merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün terörden arındırılan Tel Abyad’ın merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad dün terörden arındırıldı.

Tel Abyad merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün terörden arındırılan Tel Abyad’ın merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad dün terörden arındırıldı. SMO askerleri Tel Abyad şehir merkezine bayrak dikti.
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için 6 gün önce Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştı.

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