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Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Tel Abyad ve çevresindeki operasyonlarda YPG/PKK'lı teröristlere ait çok sayıda mühimmata ulaşıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Tel Abyad ve çevresindeki operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde kurtarılan Tel Abyad ilçesinde arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK'nın işgalindeki ilçe ve çevresinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı.

Bunlar arasında havan mermileri, havan kaideleri ve ayakları, muhtelif ağır silahlara ait yan parçalar, Biksi makineli tüfek mühimmatı, piyade tüfeklerine ait mühimmat, havan mühimmatı ve namlusu olduğu görüldü.

- Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

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