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Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 22:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ve Resulayn'da günlük hayatın normale döndüğüne ilişkin görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ve Resulayn'da günlük hayatın normale döndüğüne ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabında, "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı" başlıklı video içerik paylaşıldı.

Görüntülerde, terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad sokaklarındaki esnafın kepenklerini açarak, çalışmaya başladığı, halkın alışveriş yaptığı anlara yer verildi.

Resulayn sokaklarında çekilen görüntülerde ise Türkiye'nin gönderdiği yardımların Mehmetçik tarafından bölge halkına teslim edildiği ve Mehmetçik'in çocuklarlar birlikte olduğu anlar yer aldı.

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Barış Pınar Harekatı Milli Savunma Bakanlığı resulayn Tel Abyad

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