Tel Abyad'a Takviye ÖSO Güçleri Sevk Edildi

TSK ve ÖSO’nun Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlediği askeri operasyon kapsamında Tel Abyad bölgesi obüslerle vurulmaya devam ederken, karadan girilen Yapse köyünde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Bölgeye asker takviyesi ise aralıksız sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik düzenlediği askeri operasyonun sıcak noktalarından olan Tel Abyad karşısındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Harran Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir eve havan mermisi isabet etti. Evde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybının önüne geçti. Kısa süre sonra aynı sokağa 2, aynı anda Gümrük Kapısının yanına da 1 havan mermisi düştü.

ÖSO grupları sevk edildi

Azez’den öğlen saatlerinde yola çıkan yaklaşık 25 otobüslük askeri konvoy Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa güzergahından gelerek 16.00 sıralarında Akçakale’ye ulaştı. İlçeye gelen konvoy geçtiğimiz yıl boşaltılan Akçakale Geçici Barınma Merkezi'ne giriş yaptı. Konvoyun ilçe merkezine girişi esnasında trafik ekipleri geçiş güzergahındaki yollarda trafiği kesti.

