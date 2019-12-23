HABER

Tel Abyad'da 300 öğrenciye ders kitabı dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 16:29 | Son Güncelleme

İlçede eğitim gören 3 bin öğrencinin tamamı kısa süre içinde ders kitaplarına kavuşacak

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde eğitim gören 300 öğrenciye Şanlıurfa Valiliğinin desteğiyle ders kitabı dağıtıldı.

Suriye Geçici Hükümetinin hazırladığı müfredata uygun olarak basılan ders kitapları, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki okullarda dağıtılmaya başlandı.

Bu kapsamda, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), ilçe merkezindeki Sabbağ Okulu'nda ilk ve orta eğitim alan 300 öğrenciye ders kitabı ulaştırdı.

İlçede eğitim gören toplam 3 bin öğrencinin tümü kısa süre içinde ders kitaplarına kavuşacak.

- Terörün izleri siliniyor

Tel Abyad Eğitim Sorumlusu Mahir Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki okullarda terörün izlerini silmeye devam ettiklerini söyledi.

Kitaplarına kavuşan 10 yaşındaki Sabah Muhammed isimli öğrenci, "Ders kitaplarımızı teslim aldık. İnşallah derslerime çok çalışıp büyüdüğümde çocuklara eğitim vereceğim." dedi.

8 yaşındaki Rimas Zeydan da, "Ders kitaplarımı babamla kaplayıp zarar görmemesini sağlayacağım. Her gün okula geleceğim. Büyüyünce diş hekimi olacağım ve çocukları tedavi edeceğim." diye konuştu.

İlkokul birinci sınıf öğrencisi Lecin Mustafa da kitaplarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tel Abyad ilçe merkezinde Türkiye'nin desteğiyle tadilatları tamamlanan 4 okulda eğitim veriliyor.

'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti 'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti
Fırtına Bodrum’u yıktı geçtiFırtına Bodrum’u yıktı geçti
Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltıJandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tel Abyad

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

2020 fiyatları belli oldu

2020 fiyatları belli oldu

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Beşiktaş'ta denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Havalimanına gelen Kobanbay ailesi karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce inanamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Tuzla’da korkutan gemi yangını

Tuzla’da korkutan gemi yangını

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

Sakarya'da freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.