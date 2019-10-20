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Tel Abyad’da bir Türk askeri hayatını kaybetti

20.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

Savunma Bakanlığı Tel Abyad’da bir Türk askerinin YPG tarafından açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıda bir Türk askeri de yaralandı.Savunma Bakanlığı internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada Tel Abyad’da bir Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada Türk askerinin keşif gözetleme görevi sırasında YPG militanları tarafından açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucunda hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırıda bir Türk askerinin de yaralandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca 17 Ekim tarihinde ABD ile varılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen YPG'nin 20 kez "taciz/ihlal” gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada “Mutabakata aykırı tüm bu eylemlere rağmen dün çoğu ambulanstan oluşan 39 araçlık bir konvoyun Resulayn’a emniyetle giriş ve çıkışı sağlanmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi gerçekleşmiştir” denildi.

Suriye Demokratik Güçleri'ne komuta eden Mazlum Abdi ise Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada güçlerinin Resulayn'dan çekilmesine Türkiye'nin izin vermediğini ve anlaşmanın bozulmasından Kürtleri sorumlu tutmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise AFP'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin ABD ile 17 Ekim tarihinde varılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na uymayı sürdürdüğünü belirtti. Kalın “Beş gün içinde ayrılmaları gerekiyor ve Amerikan meslektaşlarımıza herhangi bir olay yaşanmadan ayrılmalarını sağlamak için güçlerini, bağlantılarını kullanmalarını söyledik” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ile Rusya'nın Salı günü Soçi'de düzenlenecek zirvede YPG güçlerinin Menbiç ve Kobani'den çekilmesini ele alacağını söyledi. Bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Türkiye'nin güvenli bölgede tek bir YPG militanının bile kaldığını görmek istemediğini belirtti.

DW, AFP, Reuters / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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