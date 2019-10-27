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Tel Abyad’da bomba yüklü araç kontrollü şekilde tahrip edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’nin bomba yerleştirerek tuzakladığı aracın kontrollü bir şekilde tahrip edilmesinin görüntülerini paylaştı.Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi" notuyla bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’nin bomba yerleştirerek tuzakladığı aracın kontrollü bir şekilde tahrip edilmesinin görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi" notuyla bir video paylaştı. Görüntülerde bomba yüklü aracın tahrip edilmesi yer aldı.

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