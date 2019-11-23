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Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 14 ölü, 26 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:31 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 14'E YÜKSELDİ Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi ile düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 14'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 14'E YÜKSELDİ
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi ile düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Olay yerindeki yaralılar ise Tel Abyad ve Akçakale'deki hastanelere getirilmeye devam ediyor.
EKMEK SIRASINDAKİ SİVİLLER HEDEF ALINDI
Öte yandan saldırının Tel Abyad ilçe merkezinde ekmek almak için fırın önünde sıra bekleyen sivillere yönelik yapıldığı belirlendi. Fırından ekmek almak için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin sıra beklediği ve bu sırada bomba yüklü bir otomobilin infilak ettirildiği öğrenildi.

Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)
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