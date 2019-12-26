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  4. Tel Abyad'da bombalı araç yakalandı

Tel Abyad'da bombalı araç yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 17:49 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusu askerlerinin dikkati sonucu YPG/PKK'nın terör eylemi engellendi - Sivillerden uzak bir bölgeye çekilen araçtaki bombanın imhası için çalışma başlatıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'da arama tarama faaliyetini sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK tarafından tuzaklanmış bombalı bir kamyon tespit ederek muhtemel bir terör saldırısının önüne geçti.

SMO askerleri, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeden Tel Abyad'ın güney kırsalındaki Ayn Arus köyüne giren şüpheli bir kamyonu durdurdu.

Tel Abyad ilçe merkezine doğru hareket ettiği öğrenilen araçta titizlikle arama yapan SMO askerleri, bomba düzeneğine rastladı. SMO askerlerinin dikkati sonucu, terör örgütünün eylemi engellendi.

Sivillerden uzak bir bölgeye çekilen araçtaki patlayıcının imha edilmesi için çalışma başlatıldı.

- "Örgütün terör eylemini engelledik"

SMO komutanlarından Muhammed Cerrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü işgalindeki bölgeden gelerek M4 kara yolundan güvenli bölgeye giren Mercedes marka kamyonda yapılan arama tarama çalışmalarında bomba düzeneği yerleştirildiğini tespit ettik." dedi.

Cerrah, daha önce de örgütün Tel Abyad kent merkezine birçok bombalı araç eylemleri yaptığını belirterek, "Elhamdülillah, ekiplerimiz sayesinde örgütün istikrar ve güven ortamını bozmaya yönelik terör eylemini engelledik." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
YPG/PKK bombalı araç Suriye Tel Abyad

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