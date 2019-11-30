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Tel Abyad'da, bombalı araçlı saldırı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 17:49 | Son Güncelleme

BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Ayn Arus beldesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

GAZİANTEP, (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Ayn Arus beldesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 7 sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerlerince, Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan ve hayatın normale dönmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü Tel Abyad'a 8 kilometre mesafedeki Ayn Arus beldesinde öğleden sonra teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Sanayi bölgesinde yapılan saldırıda bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi ile çok sayıda iş yerinde hasar oluştu. Patlama sırasında şarapnellerin isabet etmesiyle 7 sivil de yaralandı. Araçlarla sınır hattına daha sonra da Akçakale Devlet Hastanesine getirilen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, TSK ve SMO güçleri, bölgede önlemlerini artırıp saldırıyı düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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