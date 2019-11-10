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Tel Abyad’da Bombalı Saldırı

10.11.2019 20:27 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye’nin kontrolündeki Tel Abyad’da bir bombanın patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

Tel Abyad’da Bombalı Saldırı

Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye’nin kontrolündeki Tel Abyad’da bir bombanın patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık açıklamasından saldırının sorumlusunun YPG olduğu kaydedildi.

Tel Abyad’daki Suluk kasabasında meydana gelen patlama sınırın 10 km güneyinde bulunuyor. Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre bomba yüklü küçük bir kamyon bir fırının dışında patladı. Patlama nedeniyle bazı kaynaklara göre 20’den fazla kişi de yaralandı.

Türkiye bir ay önce Suriye’nin kuzeydoğusunda operasyon başlatmıştı. Operasyonun amacı YPG’yi sınır bölgesinden uzaklaştırarak sınırın 30 km derinliğinde kontrolü sağlamaktı.

Türkiye Tel Abyad’la Resulayn arasındaki bölgede kontrolü sağlamış, Amerika ve Rusya’yla yaptığı anlaşmalarla harekatı askıya almıştı.

Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında varılan Soçi Mutabakatı’na göre de Türk ve Rus güvenlik güçleri Resulayn ve Tel Abyad dışında ülkenin kuzeydoğusunda sınırın geri kalan bölgesinde 10 km’lik bir derinlik içinde devriye görevi yürütecekler.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika ve Rusya’nın verdiği sözleri henüz yerine getirmediğini belirtiyor.

Erdoğan konuyla ilgili olarak Cumartesi günü Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Konunun Erdoğan’ın 13 Kasım’da Amerika Başkanı Donald Trump’la Beyaz Saray’da yapacağı görüşmede de önemli bir yer tutması bekleniyor.

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