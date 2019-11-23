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Tel Abyad'da bombalı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2019 15:16 | Son Güncelleme

Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad'da bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi.

Türkiye saldırıda üç kişinin öldüğünü duyurdu. Bazı kaynaklara göre ise 4'ü sivil dokuz kişi hayatını kaybetti.Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad kasabasında bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı olayın ardından yaptığı açıklamada, "DEAŞ’tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor. Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20’den fazla kişi de yaralandı" ifadesini kullandı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda dördü sivil, dokuz kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Gözlemevinin açıklamasında, ölenlerden ikisinin çocuk olduğu ifade edildi.

Tel Abyad'ın kontrolü, Türkiye'nin geçen ay düzenlediği askeri operasyonun ardından, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elinden TSK destekli Suriyeli muhaliflere geçmişti.

Türkiye, Tel Abyad'ın güneyindeki Suluk köyünde 10 Kasım'da düzenlenen bombalı saldırıdan da SDG'nin ana bileşeni olan YPG'yi sorumlu tutmuştu. Bu saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetmişti. Suluk'taki patlamadan bir hafta önce yine Tel Abyad'da düzenlenen bir başka saldırıda ise 13 kişinin öldüğü bildirilmişti.

DW,AFP/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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