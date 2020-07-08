Tel Abyad’da Bombalı Saldırı Can Aldı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolundaki Tel Abyad’da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı saldırıda 6 sivilin öldüğünü, 11 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ‘’Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı’’ denildi.

Anadolu Ajansı, yaralılardan durumu ağır olan 4 sivilin, Türkiye'ye sevk edildiğini bildirdi.

Tel Abyad, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin Suriye tarafında, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alıyor. 2015’in Haziran ayından 2019’un Ekim ayına kadar YPG kontrolunda olan bölgeye, 13 Ekim 2019’da Türk ordusu ve Suriyeli silahı muhalifler girmiş ve ilçe merkezinin terörden arındırıldığı açıklanmıştı.

