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Tel Abyad’da çatışmalar gün boyu devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 19:13 | Son Güncelleme

Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik gerçekleştirilen harekatın 4.

Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik gerçekleştirilen harekatın 4. gününde Suriye’nin Tel Abyad kentinde gün boyu çatışmalar sürdü.
Harekatın sürdüğü Telabyad kentinin kırsalında ve meskun mahalinde çatışmalar gün boyu devam etti. Telabyad’da Türk komandolar ve Milli Suriye Ordusu (MSO) birlikleri, zaman zaman YPG/PKK’lı teröristler sıcak temas kurdu. Çatışma sesleri, birbirine yakın iki noktadan duyulurken zaman zaman ise Türk sınır birliklerinde mevzilenen topçu bataryaları ve obüslerle belirlenen PKK/YPG hedefleri yerle bir edildi.
Bölgedeki TSK’ya ait topçu bataryaları ve obüslerle Telabyad kentindeki hedefler vurulmaya devam ederken bölgedeki çatışmalar da sürüyor.

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