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Tel Abyad’da fırından çıkan ekmekler halka bedava dağıtılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 14:13 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad’da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından malzeme getirilen bir fırında halka bedava ekmek dağıtılıyor.Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılan Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde hayat normale dönüyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad’da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından malzeme getirilen bir fırında halka bedava ekmek dağıtılıyor.
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılan Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde hayat normale dönüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin güvenliği ve barışı sağladığı Tel Abyad’da artık sokak tezgahları kuruluyor, dükkanlar satış yapıyor. SMO askerleri Tel Abyad’da açılan bir fırına gerekli malzemeleri temin ederken, TSK da Türkiye’den gelen unları fırına götürüyor. Fırında yapılan ekmekler halka bedava dağıtılıyor.
Fırında çalışan Mustafa Hamadi, “TSK ve SMO fırında işimizi çok kolaylaştırdılar. Türkiye’den gelen unla halkın ekmek ihtiyaçlarını karşılayabildik. SMO ve TSK askeri sayesinde düzenli bir şekilde işimize devam ediyoruz” dedi.

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