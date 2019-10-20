HABER

Tel Abyad'da hastalara tedavi desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 13:23 | Son Güncelleme

  Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' ile hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere hastalara tedavi desteğinin sağlandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' ile hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere hastalara tedavi desteğinin sağlandığı açıklandı.

'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da, Türkiye'den bölge halkına hizmet sürdürülüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 'Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor' notuyla video paylaşıldı. Videoda, Türk askerinin kucağında taşıdığı çocuğu ambulansa götürdüğü ve hastaların ambulans içinde tedavi edildiği anlar yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yaralı çocuğun Türk askeri tarafından taşınması
-Hasta çocuk ve kişilere müdahale
-Detay

Haber:ANKARA, (DHA) -

Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...
Çanakkale’de afet ve acil durumlar için 127 toplanma alanı varÇanakkale’de afet ve acil durumlar için 127 toplanma alanı var
Misina dolanan caretta carettaya özel ameliyatMisina dolanan caretta carettaya özel ameliyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Van'da deprem

Van'da deprem

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı

Hakkari'de teröristlerle çatışma! 1 asker şehit düştü

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Emine Bulut adım adım ölüme böyle götürüldü

Vatandaşlar tek tek uyarıldı! Orada da teröristlere göz açtırılmıyor

Teröristlere orada da göz açtırılmıyor

Van Muradiye'de 4 büyüklüğünde deprem

Van'da deprem

İstanbul'da '29 Ekim' provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.